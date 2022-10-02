Омбудсмен Армении Кристине Григорян выступила с заявлением в связи с видеозаписью убийства армянских военнопленных азербайджанскими военными, отметив, что это военное преступление имело место 13 сентября во время широкомасштабной агрессии, развязанной азербайджанскими вооруженными силами в отношении суверенной территории Республики Армения.

«Факт подтверждается изучением места, совмещением видео с аналогичными видео, имеющимися в нашей и других базах данных, а также комплексным сопоставлением погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских офицеров и других параметров», — подчеркнула Защитник прав человека Республики Армения.

Как передает Арменпресс, она также подчеркнула в своем заявлении:

«Сегодня рано утром в социальных сетях Азербайджана было распространено видео преднамеренного убийства армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими.

На данный момент мы выяснили подлинность видео – это новый, недавний случай, и произошел он 13 сентября с.г. в ходе широкомасштабного нападения, развязанного азербайджанскими вооруженными силами в отношении суверенной территории Республики Армения. Факт подтверждается изучением места, совмещением видео с аналогичными видео, имеющимися в нашей и других базах данных, а также комплексным сопоставлением погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских офицеров и других параметров.

Это еще одно военное преступление, совершенное азербайджанскими вооруженными силами, источником которого является проводимая Азербайджаном последовательная политика армяноненавистничества, проявляющаяся во всех сферах общественной жизни — начиная с содержания образования, и даже в заявлениях самого президента этой страны. Кстати, эти протоколы были внесены и в недавно опубликованный отчет по Азербайджану Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Это видео, в числе прочих, войдет в специальный доклад Защитника прав человека и будет разослано международным организациям и субъектам.

Сегодня в календаре ООН — «День борьбы с насилием», но, к сожалению, неадекватная реакция структур с международным мандатом защиты прав человека на эти военные преступления, несет лишь риск очередных добавлений новых подобных дней в календарь ООН.