Армения любой ценой добьется того, чтобы были не только осуждающие заявления международного сообщества по поводу видео расстрела армянских пленных азербайджанскими военнослужащими, но и чтобы к Азербайджану были применены реальные инструменты.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами в Национальном Собрании заявил заместитель министра юстиции, исполняющий обязанности министра юстиции Армении (министр Карен Андреасян находится в отпуске — ред.) Григор Минасян.

«Наши партнеры, как офис омбудсмена, так и представители правительства по международно-правовым вопросам, уже используют инструменты и будут обращаться и в ЕСПЧ, и в Международный суд», — сказал он.

Минасян заверил, что министерство делает все возможное, чтобы и была правовая оценка и, в итоге совместной работы с международными партнерами, были задействованы механизмы исключения таких случаев.

«Мы любой ценой добьемся того, чтобы, кроме осуждающих заявлений, применялись и реальные инструменты, и виновные хотя бы были признаны виновными в международном сообществе, и этот поступок был осужден», — сказал Минасян.

По его словам, это видео и события последних лет и месяцев показывают, что народу нужен мир. Однако это видео также доказывает, что в этом направлении еще многое предстоит сделать.

В контексте того, что ожидается после обращения в международные инстанции, и.о. министра сказал: «Во-первых, нужно зафиксировать данное преступление, а также посредством работы с международными партнерами принудить к привлечению данных преступников к уголовной ответственности на основании внутреннего законодательства этой страны».