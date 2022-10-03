После смертоносных столкновений с Азербайджаном Армения «нашла» больше поддержки у США, чем у своего союзника России.

Как сообщает Арменпресс, американский новостной канал Fox News так охарактеризовал ситуацию вокруг Армении после недавних событий, представив интервью с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, которое было взято во время рабочего визита армянского деятеля в США.

Как сообщает Fox News, официальные лица Армении «обеспокоены» тем, что Россия продолжает поставлять оружие противнику Армении, Азербайджану.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян, который на прошлой неделе провел в США ряд важных встреч, в том числе с советником президента США по национальной безопасности, высокопоставленными лицами министерства обороны и Центрального разведывательного управления, в беседе с Fox News заявил, что поставки Россией оружия Азербайджану — это «не новость», это «долгая история», о которой Армения говорила Москве.

«Это публичная информация. Да все верно. И это нас очень беспокоит. Это не что-то новое», — сказал Армен Григорян о поставках российского оружия в Азербайджан.

В ходе интервью секретарь Совета безопасности также рассказал о военной агрессии, совершенной Азербайджаном 13-14 сентября, подчеркнув, что международное сообщество должно предпринять шаги и осудить применение силы Азербайджаном.