Евросоюз призвал власти Азербайджана немедленно расследовать распространенное видео, на котором азербайджанские солдаты жестоко расстреливают уже взятых в плен армянских солдат.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы призываем к немедленному расследованию со стороны соответствующих органов. Видео, на котором показано, как азербайджанские солдаты казнят армянских солдат, должно быть расследовано азербайджанскими властями», — сказал он.

По словам Стано, если результаты расследования докажут подлинность видео, это будет военным преступлением и явным нарушением международного права.

«Такие преступления должны быть осуждены», — добавил он.