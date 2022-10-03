Армянские ВС никогда не совершали военных преступлений, которые могли бы быть в сравнении с тем, что творили азербайджанские.

Таков ответ посла Армении по особым поручениям Эдмона Марукяна на недавнюю запись в микроблоге Twitter специального представителя Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаара.

Клаар написал, что получил несколько видеоматериалов о военных преступлениях, совершенных против Азербайджана, подчеркнув, что их еще нужно подтвердить и расследовать, что истинные виновники всего этого также должны быть привлечены к ответственности.

«Разве не понятно, что происходит? Когда появляются неопровержимые доказательства совершенных Азербайджаном военных преступлений, в целях противодействия Азербайджан оперативно, как и прежде, предъявляет военные преступления, якобы совершенные армянской стороной в ходе 44-дневной войны в 2020 году. После чего между жертвой военного преступления и преступником очень быстро ставится знак равенства, якобы обе стороны совершали то же самое», — прокомментировал Эдмон Марукян.

Он подчеркнул, что попытка сравнить какой-либо случай, произошедший во время широкомасштабной войны, с явным военным преступлением, совершенным в ходе обсуждения текста мирного договора, просто не умещается ни в какую-либо логику.

«Я уверен, что армянские силы никогда не совершали военных преступлений, не может быть никакого сравнения с тем, что мы видели на этом гнусном видео. Мы не позволим поставить знак равенства между жертвой военного преступления и преступником», — резюмировал посол Армении по особым поручениям.

Азербайджан является государством-агрессором и должен быть признан террористическим государством, пишет далее Эдмон Марукян, комментируя видеозапись расстрела азербайджанскими ВС армянских военнопленных.

«Это не первый раз, когда власти Азербайджана совершают военные преступления. Военно-политическое руководство Азербайджана должно быть привлечено к ответственности за эти и другие зверства», — отметил Эдмон Марукян.

Напомним, не впервые высокопоставленный европейский чиновник Тойво Клаар выражает свою искреннюю поддержку Азербайджану. В июне этого года на своей странице в Twitter он написал: «С удовольствием прочитал заявление президента Ильхама Алиева на IX Бакинском глобальном форуме. Настало время установить мир и сотрудничество, и после позитивной динамики с Арменией перейти к практической реализации. Европейский Союз решительно поддерживает это».

К сведению господина Клаара: в том же выступлении Алиев продолжает угрозы: «Любые спекуляции по поводу Минской группы в Армении или в какой-то другой стране вызывают в Азербайджане лишь раздражение. Мы урегулировали конфликт». И еще много других угроз.

А Евросоюз в лице господина Клаара приветствует Алиева.

Возникает вопрос, почему международные организации и их представители столь ювелирно обходят угрозы агрессора, не ставят его на место, а ставят знак равенства между Арменией, часть территории которой подверглась аннексии со стороны Азербайджана начиная с 12 мая 2021 года, и агрессором Азербайджаном, вторгшимся на суверенную территорию независимой Армении.

Ранее же тот же Тойво Клаар прокомментировал распространенный по азербайджанским Telegram-каналам видеоматериал, на котором видно, как азербайджанские солдаты жестоко расстреливают армянских пленных.

«…Если подлинность данного видеоролика подтвердится, это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные должны быть привлечены к ответственности», — отметил тогда Клаар.

Виновные не привлечены к ответственности, а господин Клаар на 180 градусов изменил свою позицию в отношении реальной ситуации в регионе.