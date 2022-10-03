Вице-премьер Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, в начале встречи вице-премьер представил ситуацию, сложившуюся в результате недавней широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, и поблагодарил власти США за адресные заявления. Посол подчеркнула важность организованных правительством визитов аккредитованных в Армении послов в пострадавшие населенные пункты.

Вице-премьер и посол США также обменялись мнениями вокруг вопросов двустороннего армяно-американского сотрудничества, коснулись проводимой работы по созданию министерства внутренних дел.