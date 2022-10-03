Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 3 октября, пойдя навстречу предложению политических сил, представленных в Национальном собрании Республики Арцах, созвал расширенное заседание Совета безопасности с участием ряда высокопоставленных должностных лиц, представителей всех парламентских сил и предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Были обсуждены последние развития военно-политической ситуации вокруг Республики Арцах.

После детального обсуждения Совет безопасности Республики Арцах единогласно принял заявление, представляемое ниже:

«Будучи обеспокоенными сложными вызовами, обусловленными развитием событий в мире и нашем регионе;

Вновь подтверждая позицию исполнительной и законодательной ветвей власти Республики Арцах относительно будущего Арцаха;

Ссылаясь на обращение Президента Республики Арцах от 19 сентября 2022 года;

Учитывая последовавшие за ним новые события, в частности, обеспокоенность нашей общественности, вызванная некоторыми высказываниями и мнениями, озвученными премьер-министром Республики Армения в интервью Общественному телевидению Армении от 30 сентября,

Все участники расширенного заседания Совета безопасности Республики Арцах заявляют:

Констатируем, что в результате турецко-азербайджанской агрессии 2020 года, а также последовавших за ней и продолжающихся на протяжении двух лет развитий военно-политической ситуации, у нас фактически сложилась ситуация, при которой Азербайджан при безоговорочной поддержке Турции приобрел действенные рычаги и агрессивно применяет их с целью удовлетворения своих максималистских притязаний. Действия Азербайджана сопровождаются последовательным применением силы и угрозы силой, набирающими обороты проявлениями государственной ненавистнической политики в отношении армян и другими грубейшими нарушениями фундаментальных норм международного права. Используя все рычаги, Азербайджан пытается обеспечить себе не только диктующую и оказывающую давление позицию в отношении Республики Армения, но и провал любых усилий и форматов урегулирования карабахского конфликта, заявляя, что проблема уже решена военным путем. В то время как страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и другие международные акторы посредством различных формулировок вновь подтвердили наличие конфликта и необходимость его всестороннего урегулирования. Позиция Республики Арцах всегда была четкой, и она состоит в том, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного и безоговорочного признания права на самоопределение народа Арцаха и результатов реализации этого права. Неоспорим тот факт, что в 1991 году народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права и законодательства СССР, и Арцах никогда не был в составе Азербайджана. К тому же, международная непризнанность Республики Арцах не означает отсутствия естественных прав народа Арцаха и факта существования Республики Арцах. Несмотря на все трудности и вызовы, мы продолжим и впредь следовать избранному нами пути самостоятельного определения своей судьбы и распоряжения ею на своей Родине. Долгосрочная и устойчивая безопасность Арцаха должна быть обеспечена как собственными оборонительными возможностями, так и бессрочной миссией российских миротворцев и всеми возможными механизмами, имеющимися у Республики Армения. Совершенствование собственных оборонительных возможностей носит продолжительный характер и находится в центре нашего постоянного внимания. А миротворческая миссия России, несмотря на дополнительные вызовы последних месяцев, продолжает оставаться главной международной гарантией безопасности народа Арцаха. В данном контексте считаем крайне опасными попытки ухудшения традиционных отношений с естественными союзниками. Республика Арцах и армянство Арцаха выступают с позиций интересов государственности и народа Матери-Армении в вопросе преодоления любых жизненно важных вызовов, поскольку именно это предполагают наши общенациональные ценности и интересы. Мы понимаем, что возможное подписание межгосударственного договора, направленного на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, может стать важной основой для суверенного и безопасного будущего Республики Армения и гарантирования стабильности и мира в регионе. Тем не менее, учитывая неизбежное присутствие и важность интересов неотъемлемой части армянского народа – народа Арцаха, подчеркиваем, что для нас неприемлем любой документ, который может не учитывать существование карабахского конфликта, поставить под удар перспективы его справедливого урегулирования и ограничить возможности для международного признания права на самоопределение народа Арцаха и результатов реализации этого права, в том числе посредством мнимой повестки подчинения его принципу территориальной целостности. В данном контексте считаем важными регулярные консультации властей Республики Арцах и Республики Армения по этой теме, в рамках которых премьер-министр Республики Армения представляет президенту Республики Арцах подробности международных переговоров, а президент, в свою очередь, позицию властей Республики Арцах, в том числе и несогласие. На протяжении последних трех десятилетий логика и практические шаги в процессе национально-освободительной борьбы и государственного строительства армянского народа формировались посредством консолидации общеармянского потенциала и направления политической поддержки наших друзей и союзников в правильное русло. Учитывая положительный опыт прошлого, лучшим залогом преодоления этих сложных и тяжелых вызовов, выпавших на долю армянского народа, является достижение общенационального единства. Мы всегда высоко ценили постоянную поддержку, оказываемую Республике Арцах всем армянским народом и Республикой Армения, без которой мы не могли бы добиться множества важнейших успехов в нашей борьбе. В этом плане сохранение и укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора просто не имеет альтернативы. Общенациональные ценности и интересы предполагают, что, несмотря ни на что Мать-Армения должна всегда стоять рядом с Арцахом во всех направлениях, в особенности в вопросе гарантирования безопасности народа Арцаха и международного признания его права на самоопределение. Неоспорим тот факт, что бенефициаром будущего Арцаха является весь армянский народ, и интересы Армении и Арцаха должны рассматриваться в единой целостности. Учитывая прежде всего послевоенный контекст и соответствующие вызовы, подчеркиваем, что пока Республика Арцах не будет вовлечена в процесс урегулирования конфликта на полноправных основаниях и на высшем международном уровне, Республика Армения обязана и уполномочена представлять и защищать права и интересы народа Арцаха на международной арене. Эти обязательства и полномочия закреплены в ряде государственных документов Республики Армения и международных документах, в том числе в документах ОБСЕ и Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Таким образом, мы готовы вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта только в том случае, если будет восстановлен полноценный формат переговоров, где Республика Арцах признана полноправной стороной.

Власти Республики Арцах продолжат оперативно наблюдать за развитием событий в мире и регионе, предпринимая соответствующие шаги по управлению рисками, вытекающими из ситуации».