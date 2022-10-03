Визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси дает надежду на то, что Армения не одинока в своей борьбе.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью The Washington Post сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, представив известному обозревателю Дэвиду Игнатиусу цели своего визита в США на прошлой неделе.

«Я здесь, чтобы обсудить, как мы можем укрепить американо-армянские отношения. Сферы потенциального сотрудничества включают безопасность, энергетику, дипломатию и экономические отношения. Основой отношений станет принцип «демократия, укрепляющая демократию», — сказал Григорян.

Автор статьи Дэвид Игнатиус, в свою очередь, добавляет, что визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван 17 сентября, сразу после нападения Азербайджана на Армению, стал катализатором улучшения американо-армянских отношений.

Будет ли расширение армяно-американских отношений также распространяться на военное сотрудничество, по словам Дэвида Игнатиуса, пока остается неясным. В любом случае, напоминает автор, в сентябре Пентагон посетил министр обороны Армении Сурен Папикян.

«Армения нуждается в лучшей подготовке и снаряжении для своих Вооруженных сил, которые проиграли в последней войне с Азербайджаном. Но видимых признаков военной помощи США нет», — пишет колумнист.

По его словам, по мере того, как Россия все глубже погружается в украинскую трясину, Кремль теряет свои военные и дипломатические возможности посредничества в затянувшемся конфликте между Арменией и Азербайджаном, и администрация президента США Байдена стремится заполнить эту пустоту.

Советник по национальной безопасности администрации Байдена Джейк Салливан на этой неделе провел названные затем «прямыми и конструктивными переговоры» со своими коллегами из Армении и Азербайджана Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым соответственно. За встречей последовали посреднические усилия Филипа Рикера, старшего советника Госдепартамента по Кавказскому региону.

По мнению Игнатиуса, в вопросе отношений Армении с Турцией также есть небольшие проблески перемен. Анкара продолжает отрицать Геноцид армян 1915 года, самое мрачное событие в истории Армении. Однако Григорян отмечает, что обсуждение «нормализации» с Анкарой началось, и лидеры двух стран в принципе согласились открыть свои границы для транзита, первоначально для граждан третьих стран.

«Мы ожидаем, что это произойдет как можно скорее», — сказал Григорян об открытии границы.