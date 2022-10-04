Греция решительно осуждает жестокую казнь безоружных армянских военнопленных вооруженными силами Азербайджана и призывает провести расследование для привлечения виновных к ответственности.

Как передает «Арменпресс», Министерство иностранных дел Греции такое сообщение опубликовало в Twitter.

«Мы крайне шокированы ужасающими сообщениями о расстреле безоружных армянских военнопленных вооруженными силами Азербайджана. Греция решительно осуждает такие акты насилия и призывает к тщательному расследованию для привлечения виновных к ответственности», — заявили в МИД Греции. 2 октября на азербайджанских Telegram-каналах была опубликована видеозапись, на которой видно, как азербайджанские солдаты зверски расстреливают пленных армянских солдат на территории армянского боевого поста. Омбудсмен Армении Кристине Григорян сообщила, что убийство армянских военнопленных азербайджанскими военными произошло 13 сентября, во время широкомасштабного нападения Азербайджана на Республику Армения. 3 октября Офис представителя Армении по международным правовым вопросам представил в Европейский суд по правам человека и в Международный суд ООН видеозапись убийства армянских военнослужащих, распространенную в социальных сетях.