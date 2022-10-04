4 октября генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян приняла чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение прокуратуры, посол поздравил Анну Вардапетян со вступлением на должность и выразил уверенность, что сотрудничество между генеральными прокуратурами Армении и России будет укрепляться, и будет носить постоянный характер.

Анна Вардапетян приветствовала посла и попросила передать наилучшие пожелания своему российскому коллеге, Генеральному прокурору Игорю Краснову, подчеркнув, что готова приложить максимум усилий, чтобы партнерские и доверительные отношения, установившиеся между структурами двух стран, вышли на качественно новый уровень.

Прежде чем перейти к вопросам, связанным с сотрудничеством, генеральный прокурор Вардапетян представила последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Республики Армения 13 сентября, подчеркнув необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с территории суверенной территории Республики Армения, возвращения армянских военнопленных и конечно, соблюдения режима прекращения огня.

Она также представила военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, убийства армянских военнопленных, случаи применения пыток по отношению к армянским военнослужащим, в том числе и к женщинам, и подчеркнула необходимость привлечения к ответственности лиц и организаторов вопиющих военных преступлений, совершенных в этот и в предыдущие периоды.

Посол Копыркин отметил, что Россия прилагает все усилия для решения поднятых вопросов, добавив, что обеспечение безопасности Армении является одним из приоритетов Российской Федерации. В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, которые в основном касались правовой взаимопомощи.