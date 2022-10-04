Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 4 октября провел телефонный разговор с администратором USAID Самантой Пауэр.

Министр иностранных дел Армении и администратор USAID обменялись мнениями о перспективах расширения реализуемых Агентством в Армении программ. Обсуждены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники также затронули вопросы региональной и международной повестки.

Арарат Мирзоян представил Саманте Пауэр подробности встречи с министром иностранных дел Азербайджана в Женеве. Были также затронуты последствия последней азербайджанской агрессии, а также вопрос о выводе азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения.