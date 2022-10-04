Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что спецслужбы Азербайджана с целью посеять панику среди населения звонят по телефонам, доступным на сайтах государственных структур Арцаха, и распространяют ложную информацию о выводе в ближайшие дни российских миротворческих сил из Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении СНБ Арцаха.

«В ближайшее время также не исключены хакерские атаки на сайты госучреждений. СНБ Республики Арцах предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных развитий. Призываем не поддаваться на фейковые новости и следить только за официальными новостями», — говорится в заявлении.

В случае поступления звонков подозрительного содержания СНБ прывает обратиться на официальный сайт СНБ Арцаха или позвонить по номерам горячей линии: 047-94-41-26 и 41-26.