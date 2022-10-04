В ходе общих прений на тему «Расизм, расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы нетерпимости: выполнение и реализация Дурбанской декларации и Программы действий», состоявшихся в рамках 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве Армения 4 октября выступила с Совместным заявлением о цифровых технологиях и разжигании ненависти.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, эту инициативу Армении поддержали 38 государств из всех региональных групп ООН.

В Заявлении подчеркивается, что, хотя цифровые технологии, включая искусственный интеллект, открывают все больше возможностей и преимуществ, тем не менее их проектирование, разработка, развертывание и неправомерное использование могут также создавать риски для основных прав, демократии и верховенства закона. Была выражена глубокая обеспокоенность в связи с увеличением количества разжигающих ненависть высказываний и домогательств в интернете.

Соавторы Совместного заявления подчеркнули необходимость принципиального сохранения, защиты и поощрения права на свободу мнений и их свободное выражение в эпоху цифровых технологий. Было подчеркнуто, что несколько платформ социальных сетей пытались противостоять вызовам, связанным с ненавистническими высказываниями и преступлениями на почве ненависти, спровоцированными государственными и негосударственными субъектами.