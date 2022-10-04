Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сделал в своем микроблоге в Twitter запись по поводу возвращения армянской стороне при посредничестве США 17 армянских военнопленных.

«Высоко ценю усилия США по оказанию помощи в возвращении наших 17 военнопленных. Надеюсь, совместными с нашими международными партнерами усилиями мы и дальше будем добиваться прогресса как в решении гуманитарных вопросов, так и в установлении мира в регионе», — как сообщает Арменпресс, отметил Пашинян.

Ранее министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанская сторона при посредничестве США вернула армянской стороне 17 армянских военнопленных.