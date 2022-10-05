Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, Ваагн Хачатурян особо подчеркнул важность сотрудничества между правительством Армении и МАГАТЭ, которое необходимо для обеспечения энергетической и ядерной безопасности Армении.

«Ваш визит очень важен для нас. В 1976 году в Армении заработала атомная электростанция. С того времени и до сих пор мы прошли через различные испытания. Я имею в виду Спитакское землетрясение и последующее закрытие АЭС. Позже, в 1995 году, она возобновила свою работу. Я как член правительственной комиссии участвовал в процессе перезапуска, и могу с уверенностью сказать, что перезапуск АЭС не был бы осуществлен, если бы не наше тесное сотрудничество с МАГАТЭ, обширная консультативная и техническая поддержка со стороны агентства. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжительным», — сказал Ваагн Хачатурян.

Рафаэль Мариано Гросси поблагодарил за прием и отметил, что возглавляемая им структура готова поддержать Армению в развитии систем безопасности и цифровых технологий и в разработке стратегии.

На встрече были обсуждены и проектные работы по строительству в Армении нового атомного энергоблока, необходимость подготовки молодых и профессиональных специалистов. Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что Армения всегда может рассчитывать на поддержку МАГАТЭ. На встрече была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества, в том числе и в рамках оказания экспертных консультаций и всестороннего содействия.