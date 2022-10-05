Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в беседе с «Арменпресс» представил подробности визита в Соединенные Штаты Америки, цели и итоги визита.

«Укрепление связей Родина-Диаспора — ключевая составляющая, идея, лежащая в основе государственного строительства нашей внешней политики. С этой точки зрения мы уделяем особое внимание расширению и углублению отношений с армянами всего мира и обеспечению высокого уровня этих отношений. Мы обязаны всегда поддерживать наши связи с диаспорой. Армяне Соединенных Штатов Америки всегда играли активную роль в строительстве, развитии и укреплении нашей родины. В Арцахе почти нет программы, в которой не участвовали бы армяне диаспоры посредством Всеармянского фонда «Айастан» и других каналов. Кроме того, наши соотечественники США реализовали множество политических инициатив, направленных на признание Арцаха различными штатами, городами и другими органами местного самоуправления США. Благодаря таким инициативам в Конгрессе и в Сенате США были приняты различные проармянские резолюции. Другими словами, они проделали большую работу», — сказал Давид Бабаян.

По его словам, сейчас Арцах должен стать важнейшей мыслью всех армян, а арцахоцентричность должна стать опорой диаспоры. «Сказанное вовсе не означает, что мы должны отказаться от других фундаментальных общенациональных целей, таких как признание Геноцида и т. д., но в данном случае арцахоцентричность является приоритетом. Арцах надо спасать, потому что без Арцаха не будет ни Армении, ни Диаспоры. У нас были важные встречи с общественно-политическими и аналитическими кругами США. Мы представили ситуацию нашим традиционным друзьям, которые продолжают защищать интересы Арцаха и армян. Очень важно знать подходы США. Мы должны быть очень реалистичными. Наивность, и особенно авантюрность, очень дорого обходятся в геополитике. Нам нужно очень хорошо понимать интересы разных стран, знать свое место и роль во всем этом, чтобы сделать правильные шаги. Могу сказать, что США — единственная страна, которая еще может сдерживать экспансионистские амбиции Турции. Но времени в этом плане осталось очень мало, потому что через несколько лет Турция станет полностью самостоятельным геополитическим игроком. Мне бы не хотелось повторения примера Германии 1930-х годов, когда точно так же разные полюса поддерживали нацистов для использования против Советского Союза, или наоборот, Советский Союз пытался сделать то же самое против Запада, и в конце пострадали все. Сегодняшняя реальность очень похожа на ту ситуацию. Конечно, визит в США не означает, что мы меняем какие-то геополитические векторы. В Арцахе всегда были свои подходы, в первую очередь руководствующиеся общеармянскими интересами и традиционными связями с диаспорой. Следует отметить, что, по сути, Россия является единственной страной, реально обеспечивающей безопасность арцахских армян, что было бы невозможно без российских миротворцев. С другой стороны, только США могут сдерживать Турцию политическими средствами. Такова ситуация. В целом визит получил широкое освещение, считаю его полезным», — пояснил министр иностранных дел Арцаха.

На вопрос, каких практических результатов можно ожидать от подобных встреч, Бабаян ответил:

«Наш визит совпал с рядом таких инициатив в США, как, например, официально признание 24 апреля в Калифорнии Днем памяти жертв геноцида. Также были представлены различные резолюции и проекты, осуждающие азербайджанскую агрессию, призывающие США приостановить оказание помощи Азербайджану и т.д. Все это означает, что мы должны работать с нашими друзьями, с людьми доброй воли, чтобы сдерживать экспансионистские амбиции Турции и Азербайджана. Это длительный процесс, но это также и важное направление. По словам министра иностранных дел Арцаха, рейтинг Арцаха в диаспоре беспрецедентно высок. «Арцах, действительно, — святыня для диаспоры, это прекрасно. Если нам удастся превратить арцахоцентричность в основу общенациональной консолидации, у нас будет гораздо больше возможностей спасения Родины. То, что произошло с Арцахом, и вообще то, что происходит в результате агрессивной политики Азербайджана и Турции, и там причиняет большую боль. Но я не видел апатии, а наоборот, огромное желание возродиться», — заключил Давид Бабаян.