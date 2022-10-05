Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась представил премьер-министру РА Николу Пашиняну рекомендации по разрядке напряженности в некоторых районах границы между Арменией и Азербайджаном, которые готовит объединенный штаб ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

В рамках миссии ОДКБ должны быть выработаны рекомендации по ослаблению напряженности в некоторых районах границы между Арменией и Азербайджаном. На вопрос журналиста, в какой стадии находится процесс, и когда будут результаты, Копыркин ответил, что на прошлой неделе в Армению вновь прибыл генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Насколько мне известно, он сообщил о предложениях, которые объединенный штаб ОДКБ намерен разработать для изучения руководителей государств-членов ОДКБ. Думаю, речь идет о конкретных шагах, которые должны практически продемонстрировать присутствие и роль организации в этом регионе», — сказал Копыркин. 29 сентября премьер-министр Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася. В сообщении правительства говорилось, что генсек ОДКБ представил информацию о работе оперативной группы мониторинговой миссии ОДКБ в Армении.