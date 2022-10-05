Большинство шагов, предпринятых Российской Федерацией для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, общеизвестны.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение на брифинге с журналистами высказал посол России в Армении Сергей Копыркин.

Сергей Копыркин в общине Сотк сообщил, что высшим руководством Российской Федерации предпринимаются все необходимые меры для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. На замечание журналиста, что большинство этих шагов общественности неизвестны и, не пора ли на фоне растущей волны антироссийских настроений в Армении озвучить эти шаги и указать, что именно предпринимает Россия, Копыркин ответил, что многое из этого известно. Работает трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана, которая была создана на основании трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

«Это, по сути, те выдвинутые вопросы, при решении которых, по мнению всех сторон, наступит мир и развитие. Мы ценим этот формат, мы дорожим им, несмотря на проблемы и вызовы. Мы исходим из того, что это в интересах всех сторон. Политическая воля есть как у армянской стороны, так и у азербайджанской. Будем и дальше работать в этом формате», — сказал Копыркин.

Российский посол напомнил и о присутствии России на проблемных участках границы.

«Наши военные, наши миротворцы, наши пограничники находятся в контакте с обеими сторонами. Они здесь работают и действуют, и это тоже важный фактор обеспечения стабильности и недопущения дальнейшей эскалации. Всегда бывают политические диалоги как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Есть постоянные контакты, в том числе и на высоком уровне. Другими словами, это комплексные шаги и меры, направленные на недопущение ухудшения ситуации и, в конечном счете, на продвижение к выполнению необходимых договоренностей», — сказал Копыркин.Сергей Копыркин добавил, что предположения о том, что Россия отворачивается от региона и Армении, беспочвенны. «Я официально и четко заявляю, что это не более, чем домыслы», — сказал посол РФ.