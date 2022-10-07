Миссия Омбудсмена Армении по сбору фактов обосновала, что действия азербайджанских военнослужащих по запугиванию и нанесению ущерба мирному населению приграничных населенных пунктов Армении, действия, обусловленные мотивами этнической ненависти и скоординированные командованием, фактически были направлены на подготовку почвы к сентябрьской агрессии, так как, в основном под прицелом были те общины, которые в сентябре подверглись нападению.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила Защитник прав человека Армении Кристине Григорян, отметив, что в июле-августе в Тавушской и Гегаркуникской областях при проведении миссий по сбору фактов были зафиксированы конкретные примеры психологического давления и нанесенного ущерба, о чем также будут опубликованы отдельные доклады.

«По ночам азербайджанцы со своих позиций освещали лучами прожекторов окна жилых домов. С С возвышенностей запускали в села горящие покрышки, целясь и сжигая скошенную траву, в том случае, что единственным средством существованию людей в этих районах является скотоводство. Воровали скотину, озвучивали угрозы из громкоговорителей. Это были не случайности, а конкретные действия, управляемых с командных пунктов»,- отметила Кристине Григорян.

Сентябрьское нападение подтвердило, что подобное поведение подготавливало почву для начала агрессивного нападения практически по всей границе Армении.Кристине Григорян подчеркнула, что есть конкретные доказательства того, что все это управлялось, и не было прихотью военнослужащих одной-двух позиций.