6 октября сотрудники Офиса Защитника прав человека провели приватные встречи и беседы с 16 из 17 возвращенных в Армению военнопленных, по результатам которых они представят отдельный отчет. Там будут задокументированы все фактические данные, которые сообщили возвращенные в Армению военнопленные.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сообщила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Она подчеркнула, что к армянским военнослужащим плохо относились даже врачи.

«Сегодня мы поговорим с парнем, который сейчас находится в госпитале. Мы представим отдельный отчет, где зафиксируем фактические данные, которые сообщили эти ребята. Мы представим факты о пытках, жестоком обращении и унижении, то, что рассказали нам эти ребята», — сказала Кристине Григорян, добавив, что почти все пленные сообщили о пытках.

По ее словам, они провели приватные беседы и с военнопленными, вернувшимися на родину после 44-дневной войны 2020 года, и опубликовали отдельный отчет. Кристине Григорян отметила, что почерк азербайджанцев не изменился.Она добавила, что доклад будет передан в международные организации.