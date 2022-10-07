Фракции НС Республики Арцах выступили с заявлением, в котором призвали страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и 190 государств-членов ООН признать Нагорно-Карабахскую Республику.

«Арменпресс» полностью публикует заявление фракций НС Арцаха.

«Учитывая признание Российской Федерацией независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и последующее воссоединение вышеуказанных территорий, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией, объявленное 30 сентября 2022 года, фракции Национального собрания Республики Арцах констатируют, что Нагорно-Карабахская Республика в 1991 году с юридической точки зрения безупречно реализовала свое право на самоопределение в соответствии с нормами международного права, принципами демократии и действующим на тот момент законодательством СССР. Международное сообщество признало Азербайджан независимым государством в пределах, определенных внутренним законодательством СССР. Согласно этому законодательству, на момент обретения Азербайджаном независимости Нагорный Карабах не имел никакого отношения к данной стране, иначе он не был бы включен в ООН, следовательно, территориальная целостность Азербайджана не имеет никакого отношения к Республике Нагорный Карабах.

Принятие принципа равенства и самоопределения народов, закрепленного в первой статье Устава ООН и в решении Международного суда от 22 июля 2010 года, согласно которому международное право не запрещает провозглашение независимости, как это было в Косово, фракции Национального собрания Арцаха призывают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Российскую Федерации, США, Францию и другие 190 государств-членов ООН признать Нагорно-Карабахскую Республику, тем самым нивелировав самые серьезные онтологические угрозы, стоящие перед ее населением».Под обращением подписались фракции: «Азат Айреник-ОГА», «Единое Отечество», «Справедливость», «Армянская революционная федерация» и «Демократическая партия Арцаха».