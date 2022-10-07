Премьер-министр Никол Пашинян в Санкт-Петербурге принял участие в неформальной встрече руководителей государств–участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече также приняли участие президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент РФ поблагодарил глав государств-участников СНГ за приезд в Санкт-Петербург и отметил, что на сегодняшней неформальной встрече у них будет возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ.