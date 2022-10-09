В Гюмри открылся уникальный в своем роде музей «Тарс у шитак» (с армянского – «так и этак»).

Как передает Арменпресс, в музее старинные предметы и мебель прикреплены к потолку.

«Дом сдавался в аренду, был в очень плохом состоянии, мы привели его в порядок и решили таким образом сохранить не только дом, но и старинные предметы дома», — сказал основатель музея Цолак Варданян, представляя самый старый предмет мебели — шкаф 1896 года.

По его словам, остальные предметы коллекции либо приобретены у родственников, либо куплены. В одном зале музея находятся вещи александропольского периода, в другом — советского.

Нынешняя территоря дома, с прилегающими домами и двором, принадлежала Тер-Мартиросяну — богатому человеку из Александрополя. Как меценат он получил особую грамоту от царя Николая, о чем свидетельствует барельеф на арке дома.

В советские годы дом отдавали разным семьям. «Этот дом сам по себе является историей, и поскольку это строение середины 19 века и очень красивое, мы решили сохранить эту историю прямо здесь. Убрали территорию, подправили внутреннюю отделку, не трогая снаружи ничего. Мы решили сохранить старые вещи дома, пополнив коллекцию новыми», — говорит директор музея Наира Варданян.

Когда они арендовали дом, пространство было заполнено разными вещами, и первое, что они сделали, это расчистили пространство, прикрепив вещи к потолку. Так родилась идея музея «Тарс у шитак».

1 5 - + 1. 2. 3. 4. 5.

Музею удалось за короткое время вызвать живой интерес жителей Гюмри и туристов, посещающих город.

Арменуи Мхоян