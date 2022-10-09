Игроки национальной футбольной команды Армении выразили свое мнение о жеребьевке Евро-2024, где национальная сборная вошла в группу D.

Как передает Арменпресс, слова футболистов передает Федерация футбола Армении.

По мнению капитана национальной сборной Армении по футболу Вараздата Арояна, группа не самая сложная.

«Я думаю, что это не самая сложная группа, мы можем играть со всеми. Сборная Уэльса немного отличается, потому что это очень физически сильная команда. У нас уже был опыт игры против таких команд. Ничего нового о Хорватии сказать не могу. Мы можем сражаться со всеми командами в этой группе», — сказал Ароян.

По словам Эдуарда Сперцяна, не нужно думать о соперниках, нужно соревноваться в каждом матче.

«Среди команд в нашей группе я лучше всех знаю команду Хорватии, думаю, что мы сможем с ними побороться. Сборная Турции тоже неплохая команда, у них есть футболисты, играющие в Европе. Уэльс тоже сильная и сплоченная команда, даже команда Латвии не подарок. Но мы должны думать не о соперниках, а много работать и играть в свой футбол, стараться решать стоящие перед нами задачи. Уверен, что в таком случае все получится», — подчеркнул футболист.

Во Франкфурте состоялась жеребьевка квалификационного раунда Евро-2024.

В результате жеребьевки сборная Армении по футболу вошла в группу D, где встретится с Хорватией, Уэльсом, Турцией и Латвией.