В Армении в течение предыдущей недели, с 3 по 9 октября подтверждено 697 случаев заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», об это сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев достигло 444 482, из которых 432 811 — выздоровление, 8 700 — летальные исходы

За последние 7 дней от коронавирусной болезни вылечились 1 251 человек, скончались — 9.

В настоящее время на лечении находятся 1 116 больных.

За неделю проведено 4 214 тестирований.Всего за период эпидемии в Армении было проведено 3 миллиона 220 025 тестирований.