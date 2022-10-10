Депутат фракции «Честь имею» Национального собрания Армении Тагуи Товмасян в лице сопредседательства Минской группы ОБСЕ видит ресурс для принуждения Азербайджана к продолжению работы по вопросу Арцаха. По ее словам, нежелание Азербайджана работать с Арменией по этому вопросу имеет второстепенное значение.

Как передает «Арменпресс», такое мнение депутат высказала на парламентском брифинге.

Касаясь вопроса о возможности прямых переговоров между Степанакертом и Баку, она сказала, что этого она не может представить.

«Мы не можем оставить народ Арцаха на произвол судьбы, о чем ему вести переговоры с Азербайджаном, какими ресурсами ему вести переговоры? Если мы говорим, что Арцах — непризнанная республика, как мы представляем себе его статус в отношениях с международными партнерами? Следовательно, в первую очередь, Арцах должен быть признан, он должен иметь правовой статус, чтобы можно было сесть за стол переговоров. Я считаю, что Армения обязана представлять интересы Арцаха, и встать на защиту Арцаха», — подчеркнула Тагуи Товмасян.

Она коснулась и заявления МИД Армении, согласно которому вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха является ключевым для Армении, он поднимается на всех встречах, в том числе с международными партнерами, но Азербайджан не склонен обсуждать этот вопрос с Арменией. Депутат подчеркнула, что следует помнить и напомнила, что существует и работает Минская группа ОБСЕ, которая призвана заниматься урегулированием арцахской проблемы.

«Эта группа де-юре продолжает существовать и сейчас. Мы должны быть активны, просить, умолять, чтобы существование этой группы вновь стало де-факто, и ожидать от них активности, объяснить, что их «несуществование» может привести к гибели 120-130 000 человек. Если человеческие ценности и права что-то для них значат, то они должны продолжать выполнять свои обязательства.

И нежелание Азербайджана в данном случае имеет второстепенное значение, потому что и до этого Азербайджан не был склонен идти ни на какие логические решения в любом вопросе, но, тем не менее, эта работа продолжалась в рамках Минской группы. И у нас есть ресурс, чтобы заставить продолжать работу этой группы», — подчеркнула Товмасян. Она подчеркнула, что Арцах не может иметь будущего в Азербайджане, идея быть в составе Азербайджана означает вести наших соотечественников к новому геноциду, ни один гражданин Арцаха не сможет безопасно жить в Азербайджане, жить под защитой его права. По словам Товмасян, в любой форме нужно суметь донести до всего мира, почему в случае с Косово самоопределение было воспринято, а самоопределение Арцаха не воспринимается».