Григор Бекмезян прекратил полномочия члена Высшего судебного совета.
Как сообщает Арменпресс, об этом Бекмезян написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что уже подал соответствующее заявление в Совет.
Григор Бекмезян прекратил полномочия члена Высшего судебного совета.
Как сообщает Арменпресс, об этом Бекмезян написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что уже подал соответствующее заявление в Совет.
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