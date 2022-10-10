Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 7 октября приняла вице-мэра Парижа Ануш Торанян, депутата парламента Франции Себастьен Делогу, французского путешественника, журналиста, писателя Сильвена Тессона, замдиректора периодического издания “Le Figaro Magazine” Жан-Кристофа Бьюисона, главного редактора Revue des Deux Mondes Валери Торанян и юриста Франсуа Деведжяна. На встрече присутствовала также посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса омбудсмена, Кристине Григорян сначала ответила на вопросы членов делегации.

Григорян представила текущую ситуацию в приграничных районах Армении, гуманитарные проблемы, которые возникли вследствие азербайджанской агрессии 13-15 сентября. Она сообщила, что Офис омбудсмена несколько дней назад опубликовал отчеты, в которых четко показаны последствия азербайджанской агрессии: нанесение увечий телам погибших военнослужащих, пытки военнослужащих, нанесение ударов по гражданскому населению, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, непрекращающиеся проявления крайне ненавистнических высказываний и т.д. Было отмечено, что часть эвакуированных не вернулась в свои дома, так как большинство домов повреждено.

Кристине Григорян рассказала о военнопленных, а также о вернувшихся из плена армянских военнослужащих, отметив, что они находятся в центре внимания Офиса защитника прав человека. Представители офиса беседуют с вернувшимися. Григорян рассказала об антиармянской политике Азербайджана, представила системный характер этой политики и примеры, свидетельствующие о государственной поддержке и поощрении.

Омбудсмен также рассказала о посещении Тавушской и Гегаркуникской областей и работе по установлению фактов перед сентябрьской агрессией, и привела зафиксированные факты, в том числе примеры запугивания гражданского населения приграничных населенных пунктов и нарушения их прав.

Члены делегации поблагодарили омбудсмена за проделанную работу. Стороны договорились продолжить эффективное и надежное сотрудничество.