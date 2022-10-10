Премьер-министр Никол Пашинян принял представителя французского председательства в Совете ЕС, советника администрации президента Франции Изабель Дюмон и французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Брайса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важную роль Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и приветствовал визит г-жи Дюмон и г-на Рокфея.

Собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на состоявшейся 26 сентября в Париже встрече премьер-министра Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона. Состоялся обмен мнениями по результатам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Франции, председателя Европейского совета и президента Азербайджана.

Была подчеркнута важность разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также осуществления работ по делимитации границы и обеспечения деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Были затронуты вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха, создания международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.