Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 октября принял советника администрации президента Франции Изабель Дюмон и сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Брайса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной и международной повестки, были затронуты вопросы, касающиеся мирного договора между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Собеседники обменялись мнениями относительно четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге 6 октября.

Была подчеркнута необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, возвращения армянских военнопленных, а также важность внедрения международных механизмов по мониторингу и контролю пограничной ситуации. В этом контексте были обсуждены вопросы, касающиеся договоренности о гражданской миссии ЕС и работ миссии.

Арарат Мирзоян отметил важность принципиальной позиции французской стороны относительно последней азербайджанской агрессии и усилий Франции по установлению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.