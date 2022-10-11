Премьер-министр Никол Пашинян принял сопредседателей попечительского совета Армянской ассамблеи Америки Вана Григоряна и Энтони Барсамяна, а также исполнительного директора Ассамблеи Брайана Ардуни.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил деятельность и программы Армянской ассамблеи Америки на благо Республики Армения и армянского народа. Премьер-министр подчеркнул важность постоянного диалога между правительством Армении и армянскими организациями диаспоры и консолидации вокруг общеармянской повестки дня.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся региональной ситуации, стоящих перед Арменией вызовов, отношений Родина-Диаспора и общенациональных тем.