Если в 5 пунктах обсуждаемого проекта мирного договора между Республикой Армения и Азербайджаном, представленных последним, четко не указано о нагорно-карабахском конфликте, то, из этого следует, что эти два процесса разграничены.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» заявил руководитель фракции «Свободная Родина-ОГА» Национального собрания Арцаха Артур Арутюнян, подразумевая четырехстороннее пражское заявление от 6 октября.

В нем Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., признав их посредством, территориальную целостность и суверенитет друг друга. «Смысл этого заявления, принятого по итогам четырехсторонней встречи в Праге, заключается в том, что два государства признают территориальную целостность друг друга, о чем еще до этого говорили власти Республики Армения. Когда Азербайджан представил предложения из 5 пунктов по проекту мирного договора, власти РА выразили свою позицию, что не имели и не имеют претензий на его территориальную целостность.

Однако проблема касается реализации права на самоопределение арцахских армян, в соответствии с установленным международными нормами правом на самоопределение наций», — отметил Артур Арутюнян. Республика Арцах не может иметь ничего общего с территориальной целостностью Азербайджана, потому что мы провозгласили свою независимость согласно юрисдикции законодательства СССР и всех международных норм, как и Азербайджан. Мы неоднократно указывали, что по закону, принятому в СССР в апреле 1991 года, согласно которому государства, в том числе и отдельные образования, могут выходить и создавать отдельные государства.

Мы приняли Декларацию о независимости, затем провели референдум с теми же полномочиями, с которыми Азербайджан вышел из состава СССР», — уточнил глава парламентской фракции Арцаха. Он, подчеркнув, что 2 государства были созданы в рамках одних и тех же правовых норм, принимая во внимание тот факт, что Нагорно-Карабахская автономная область была отдельной единицей в составе Азербайджанской ССР.

Что касается прямого диалога Арцаха с Азербайджаном, то, по словам Артура Арутюняна, Арцах готов к нему, если на международном уровне он будет признан полноправной стороной конфликта и переговоров в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Если есть идея немедленного проведения переговоров между Арцахом и Азербайджаном, то мы готовы к ним, если международное сообщество гарантирует, что Арцах является полноправной стороной. В таком случае мы готовы к обсуждениям, разумеется, на основе 3-х принципов, которые зафиксированы в формате сопредседательства: право наций на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы», — заключил Артур Арутюнян.Ван Новиков