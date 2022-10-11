В Сочи завершились летние Паралимпийские игры «Мы все. Спорт 2022», в которых участвовали и паралимпийцы Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Паралимпийский комитет Армении.

Команда Национального паралимпийского комитета Армении возвращается с 6 медалями. Армянские спортсмены завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали.Смбат Карапетян (2 серебра) и Арман Саркисян (2 бронзы) стали медалистами в легкой атлетике. Тигран Петросян завоевал бронзовую медаль в настольном теннисе. Наира Агабекян заняла третье место в тхэквондо.