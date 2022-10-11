В Ереване открывается филиал нью-Йоркской школы «Матико» для учащихся 2-12 классов с углубленным изучением математики. Она будет бесплатной для детей из семей раненых и погибших военнослужащих. Дети смогут участвовать в курсах английского языка, математику будут учить по школьной программе Сингапура, будут проводиться национальные и международные курсы и олимпиады по математике.

Школа «Матико» действует в США с 2012 года. Преподавание в школе соответствует международным стандартам, что позволяет учащимся поступать в лучшие международные университеты. Школа подготавливает ребят к международным олимпиадам и соревнованиям, таким, как Американский математический турнир и Турнир Гарвард — Массачусетский технологический институт.

«Школа предлагает учащимся младших и средних классов принимать участие в турнирах Space Panda Math, Math Kangaroo, MOEMS, Mathcounts и во многих других», — сказал основатель школы «Матико» Самвел Саакян.

Занятия будут вестись на английском языке по образовательным программам, разработанным Министерством образования и науки США. Они помогут детям оценить свои знания, выявить ошибки и получить знания и навыки на всю жизнь, независимо от профессии.

«Одно дело, когда учащийся изучает английский, другое дело, что когда он учит предмет на английском языке. Когда предмет преподается на другом языке, ученик начинает думать по-английски. Литературы и материалов на английском языке недостаточно, ребенок должен уметь думать на этом языке, чтобы иметь возможность преуспеть в любой сфере», — отметил основатель школы.

8 и 10 октября в школе — дни открытых дверей. Образование будет параллельным с основным образованием, и не помешает общеобразовательной программе.