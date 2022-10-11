В Концертном зале им. Арама Хачатуряна 14 октября оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит «итальянскую программу» с музыкой Чайковского, а 16 октября хор musicAeterna исполнит Концерт Шнитке на стихи Нарекаци.

В программе первого концерта — произведения Чайковского, объединенные романтическим образом Италии. Согретое атмосферой римского карнавала Итальянское каприччио на темы народных песен, а также два произведения, написанные на классические литературные сюжеты: «Франческа да Римини» по Данте и «Ромео и Джульетта» по Шекспиру.

Исполнение Хорового концерта Шнитке в Ереване особенно символично. В основе концерта — «Книга скорбных песнопений» армянского средневекового поэта, философа и богослова Григора Нарекаци. Суровая аскетичная поэзия Нарекаци в сочетании со звуковым византийством Шнитке обладает колоссальной эмоциональной и духовной энергией. Про свою музыку Шнитке говорил: «Мною пишут». Про исполнение musicAeterna можно сказать: «Ими поют».