Посольство Республики Армения в Украине продолжает работу, соблюдая все доступные и необходимые меры безопасности. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ваан Унанян также сообщил, что в результате обстрелов Киева 10 октября здание посольства РА не пострадало.10 октября украинские СМИ сообщили о более чем 84 ракетных и авиационных ударах России, нанесенным по разным районам страны. В частности, удары были нанесены по Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областям. Позднее президент РФ Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ и плану Генштаба Вооруженных сил наносились высокоточные дальнобойные удары по объектам энергетики, военного управления и коммуникационной инфраструктуры Украины.