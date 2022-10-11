Национальная сборная Армении по футболу узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2024 года. Со всеми четырьмя командами, с которыми нашим футболистам предстоит сыграть в период с марта по ноябрь следующего года, пути армянской дружины прежде уже пересекались. Правда, с двумя из них мы все же впервые встретимся в рамках официального соревнования.

По результатам жеребьевки, прошедшей в немецком Франкфурте, сборная Армении оказалась в группе D вместе с командами Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии. Соперники, что и говорить, нам попались сильные и трудные. Мы никогда не побеждали их и не имеем ни с одной из них положительного соотношения забитых и пропущенных голов. То есть, сборной Армении достались весьма неудобные соперники. Такая вот информация к размышлению.

Со сборной Уэльса армянская сборная встречалась в рамках квалификации чемпионата мира 2002 года. Оба матча состоялись в 2001 году. В Ереване команды обменялись двумя голами и матч, прошедший 24 марта в слякоть, завершился со счетом 2:2. А первого сентября в Кардиффе была зафиксирована нулевая ничья.

С турками мы также играли в отборочном турнире мирового первенства — уже 2010 года. Те матчи состоялись на фоне попыток двух стран наладить отношения и стали своеобразным мостом для политического диалога, который впоследствии был назван футбольной дипломатией. В обеих встречах, состоявшихся в сентябре 2008 и октябре 2009 годов, Армения проиграла со счетом 0:2.

С латышами сборная Армении также играла дважды — оба раза матчи носили товарищеский характер. В феврале 2009 года команды разошлись без забитых голов. А в сентябре 2014 года прибалты победили со счетом 2:0.

Единственный матч с хорватами тоже был товарищеский. Он состоялся 1 июня прошлого года и завершился со счетом 1:1.

Остановимся на некоторых интересных деталях самой жеребьевки группового этапа отборочного турнира «Евро-2024». Посев сборных при жеребьевке основывался на общем рейтинге команд по итогам розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022-23 годов, в котором, напомним, сборная Армении выступила крайне неудачно (наша команда с 3 очками заняла последнее место в первой группе дивизиона «В»). В ходе нынешней жеребьевки, помимо того, что четырем финалистам Лиги наций было гарантировано попадание в группу из пяти команд (для того, чтобы у них были окна для матчей плей-офф Лиги наций), имелись некоторые ограничения. По политическим причинам в одну группу не могли попасть сборные Гибралтара и Испании, Косово и Сербии, Косово и Боснии-Герцеговины, Беларуси и Украины, Армении и Азербайджана. Кроме того, Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Фарерские острова и Финляндия были определены как страны с высоким или средним риском тяжелых климатических условий, поэтому в одну группу не могли попасть более чем две команды этих стран.

Также в целях сбалансирования в ходе отборочного турнира преодолеваемых командами расстояний в одну группу могло попасть не более одной пары команд из наиболее отдаленных друг к другу стран: для Азербайджана дальними перемещениями признавались выезды в Португалию, Исландию и Гибралтар, для Исландии — в Грузию, на Кипр, в Израиль, для Казахстана — в Андорру, Англию, Францию, Исландию, Мальту, Северную Ирландию, Португалию, Ирландию, Шотландию, Испанию, Уэльс и Фарерские острова.

По итогам отборочного турнира определятся 24 сборные, которые выступят в финальной стадии чемпионата Европы. В квалификационном соревновании примут участие 53 национальные команды. Турнир пройдет без участия сборной России, исключенной из всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО этой страны в Украине. Не будет и сборной Германии, попавшей в финальный этап в качестве страны-организатора чемпионата Европы.

По итогам жеребьевки было образовано 10 отборочных подгрупп, в 7 из которых выступят по 5, а в трех – по 6 команд. Групповой турнир начнется и завершится в следующем году. В финальный этап чемпионата Европы пройдут по две лучшие команды из каждой группы, к которым присоединятся 3 сборные по итогам Лиги наций, и, как уже было отмечено, сборная Германии.

При равенстве очков места команд в турнирной таблице подгруппы будут определяться по следующим критериям: наибольшему количеству набранных очков в матчах между этими командами, наибольшей разнице забитых и пропущенных голов в матчах между этими командами, наибольшему количеству забитых голов в матчах между этими командами, наибольшему количеству забитых голов на выезде в матчах между этими командами.

При равенстве этих показателей будут учтены наибольшая разница забитых и пропущенных голов во всех матчах группового этапа, наибольшее количество забитых голов во всех матчах группового этапа, наибольшее количество забитых голов на выезде во всех матчах группового этапа, наибольшее количество побед во всех матчах группового этапа, наибольшее количество побед на выезде во всех матчах группового этапа, рейтингу Fair Play УЕФА, места в итоговом рейтинге Лиги наций УЕФА 2022/2023.

В марте 2024 года состоится плей-офф Лиги наций, в котором будут участвовать 12 команд, получивших второй шанс на участие в финальной стадии «Евро-2024». Каждый дивизион Лиги наций имеет свой собственный путь в плей-офф. Плей-офф состоит из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя финалов плей-офф присоединятся к 21 командам, которые уже прошли квалификацию на «Евро-2024».

До начала отборочного турнира остается почти пять месяцев. Сборная Армении пока остается без главного тренера. Напомним, что этот пост остается вакантным после того, как по завершении очередного розыгрыша Лиги наций его покинул испанский специалист Хоакин Капаррос, так и не сумевший привести армянский футбольный корабль в гавань мечты. Федерация футбола Армении утверждает, что плотно занимается поиском нового рулевого национальной команды страны. Имена кандидатов не раскрываются. На данном этапе нам остается только ждать.

Календарь матчей сборной Армении в отборочном турнире чемпионата Европы в 2023 году:

25 марта Армения-Турция

16 июня Уэльс-Армения

19 июня Армения-Латвия

8 сентября Турция-Армения

11 сентября Армения-Хорватия

12 октября Латвия-Армения

18 ноября Армения-Уэльс

21 ноября Хорватия-Армения.