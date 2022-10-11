Несмотря на политические разногласия, армянский народ должен сохранить свою идентичность и крепкое единство.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с директором уругвайского «Радио Аракс» журналистом Диего Караманукяном говорил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.

«Мы маленький народ, мы многое потеряли в течение истории, даже нашу Родину, государственность, но мы не потеряли свою идентичность, свою принадлежность. Элементами нашей идентичности и принадлежности являются наши духовные, нравственные, национальные, культурные ценности и традиции. Мы призваны придерживаться традиций наших отцов», — подчеркнул Католикос Арам I.

По словам Арама I, армянский народ в настоящее время находится на самом опасном и фатальном этапе современной истории.

«Главное и первоначальное в противостоянии этим бедам — единство нашего народа. Если мы обратимся к нашей истории, то увидим, что в самые судьбоносные моменты для нашего народа, даже враждующие между собой нахарары становились плечом к плечу и защищали нашу Родину и народ, как было во время Аварайрской битвы», — сказал Арам I.

Арам I подчеркнул, что он готов своим присутствием гарантировать единство армянского народа.«Я всегда выражал свою готовность в этом вопросе, как в частных беседах, так и публично. Недавно были проведены обсуждения (речь идет о встрече Католикоса всех армян Гарегина II и бывших президентов Армении и Арцаха, ред.), есть постоянные консультации между двумя патриархами и эти консультации будут продолжены. Нам следует поговорить с нашими политическими лидерами, чтобы прояснить все. Эти консультации с политическими лицами, а также с оппозиционными партиями особенно важны в смысле формирования общественного мнения. Я думаю, что важную роль в этом вопросе имеют и лидеры Арцаха и Диаспоры», — подчеркнул Арам I.