11 октября делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, находящаяся с трехдневным официальным визитом в России, по предложению председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина встретилась с представителями фракции Государственной Думы «Единая Россия».

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, Ален Симонян на встрече отметил, что ожидает от своих российских партнеров эффективного и искреннего сотрудничества в вопросах безопасности и достижения прочного мира в регионе.

«Мы живем в очень неспокойное время, что оказывает непосредственное влияние на страны и народы», — подчеркнул он.

Российские партнеры отметили факт успешной реализации совместных проектов, в частности, высокую оценку получило взаимодействие межпарламентских групп дружбы.

Обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе. Спикер Национального собрания Армении сообщил, что вчера ВС Азербайджана вновь обстреляли границу. Армянская сторона довела до сведения российских партнеров ситуацию, создавшуюся в курортном городе Джермук в результате азербайджанской агрессии, а также ущерб, нанесенный его инфраструктуре.

«Мы как правящая партия готовы к обсуждению и консультациям различных форматов по затронутым Вами вопросам», — заявил лидер фракции Владимир Васильев.

Обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью армян, проживающих в России.10 октября делегация во главе с председателем НС Армении провела встречи в Государственной Думе Российской Федерации с представителями Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), партий «Новые люди», «Справедливая Россия — за правду» и Либерально-демократической (ЛДПР) партии.