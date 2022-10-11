Президент Республики Ваагн Хачатурян принял сопредседателей Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Вана Григоряна и Энтони Барсамяна и исполнительного директора Ассамблеи Брайана Ардуни.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян высоко оценил принципиальную позицию Армянской Ассамблеи Америки всегда отстаивать государственность Армении и многочисленные программы, реализованные с 1990-х годов.

«Вы всегда были рядом с государством, при всех правительствам. Это самое главное, потому что вы всегда самоотверженно поддерживали государственность и помогали гражданам Армении. Я очень ценю это, потому что политические и идеологические разногласия часто мешают единству», — сказал президент Хачатурян.

Сопредседатель Совета попечителей ассамблеи Ван Григорян, поблагодарив за прием, подчеркнул, что одним из основных принципов деятельности Армянской Ассамблеи, как в диаспоре, так и в отношениях Армения-Диаспора, является единство и содействие армянской государственности.

Президент Хачатурян представил гостям подробности военной агрессии, развязанной азербайджанской стороной 13 сентября. Он коснулся вызовов безопасности, с которыми в настоящее время сталкивается Армения, общей ситуации и ожиданий в армяно-азербайджанском переговорном процессе.

Президент подчеркнул, что Армения открыта в отношениях со всеми партнерами, в том числе с США и странами ЕС, и имеет четкую позицию по установлению стабильного и прочного мира в регионе.

Были обсуждены отношения Армения-Диаспора, а также вопросы царящей в стране общей атмосферы. Президент республики отметил, что Армения на пути к осуществлению реформ нуждается в содействии организаций диаспоры, но содержание этого содействия необходимо переформулировать и руководствоваться принципами разработки и реализации программ, а не прямой и разовой благотворительной помощи.