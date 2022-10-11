Рейтинговое агентство «Standard and Poor’s» подтвердило рейтинги долгосрочного/краткосрочного суверенного кредитования в иностранной и национальной валюте Республики Армения на уровне «B+»/«B» со «стабильным» прогнозом.

Как передает «Арменпресс», в сообщении Министерства финансов Армении говорится, что стабильный экономический рост Армении, снижение геополитических рисков, укрепление внешних позиций Армении, замедление темпов накопления внешнего долга будут способствовать улучшению суверенного рейтинга Армении.

Подтверждение рейтинга, присвоенного Армении агентством, является позитивным импульсом, особенно с учетом глобальных и региональных событий и вызванных ими макроэкономических неопределенностей, и документирует положительную динамику темпов экономического развития, надежность социально-экономической ситуации, экономические реформы, проводимые правительством, и особенно макроэкономическую политику.

На основании подтверждения рейтинга в 2022 г. высокие темпы экономического роста, зафиксированные в первом полугодии, обусловлены притоком людей и капитала, ростом внутреннего спроса, высоким уровнем налоговых поступлений, а также снижением государственного долга /ВВП при укреплении драма. Прогноз «стабильный» обусловлен ожиданиями агентства сохранения стабильного экономического роста в предстоящем году и в среднесрочной перспективе. В качестве возможных рисков выделены возможные последствия экономического спада России, как основного торгового партнера Армении и основного источника денежных переводов, и факторы, существующие в условиях военной напряженности с Азербайджаном.