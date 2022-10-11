Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 12-14 октября посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 12-14 октября посетит с рабочим визитом столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении.
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