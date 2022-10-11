Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве провел встречу с руководителями партий-участниц Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече приняли участие председатель Республиканской партии Арам Саркисян, Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, руководитель управления Социал-демократической партии “Гнчакян” в Армении Седрак Ачемян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян и председатель партии “Сила Родины” Тигран Арзаканцян.