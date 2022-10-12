ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению, для этого требуется решение Совета коллективной безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сразу же после того как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся, были приняты решения отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ, руководителя объединённого штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации, эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ», — сказал Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он отметил, что единственное, что требуется, — это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ.

«Им сейчас является Республика Армения, поэтому как только время у вас появится, мы будем готовы такую миссию формально одобрить, она сможет приступить к работе», — добавил российский министр.

В свою очередь Мирзоян отметил, что Армения ожидает наблюдателей, пока, однако, такая встреча не была согласована.

Лавров в связи с этим заверил, что Россия готова в любой момент провести такую сессию в режиме онлайн.