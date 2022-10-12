Прокуратура Армении 30 сентября 2022 года направила в Антикоррупционный суд очередной иск о конфискации имущества незаконного происхождения, который принят к производству решением от 5 октября 2022 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, отдел по конфискации имущества незаконного происхождения подал в суд иск о конфискации в пользу Республики Армения имущества бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Миграна Погосяна и семи аффилированных с ним лиц, в частности:

— 15 объектов недвижимости, 2 из которых частные жилые дома в Ереване; 1 гараж; 12 территорий общественного назначения; 3 транспортных средства. В случае невозможности конфискации имущества должна быть оплачена сумма в размере 3 млрд 502 млн 570 тыс драмов (средняя рыночная стоимость указанной недвижимости);

— участие в 6 юридических лицах;

— право требования в общей сложности 710 млн 839 тыс 400 драмов кредитов и других дебиторских долгов, предоставленных физическим и юридическим лицам,

— 456 млн 628 тыс 637 драмов в качестве остатка от нажитых незаконно средств,

— 6 млрд 141 млн 24 тыс драмов, которые не обосновываются законными доходами лица.

Общая сумма конфискации составляет около 11 млрд драмов (около 27 млн 250 тыс долларов США).