Пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян раскрыла некоторые подробности визита президента Республики Арцах Араика Арутюняна в Ереван.

Она отметила, что 12 октября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился с премьер-министром РА Николом Пашиняном, в ходе которого была обсуждена ситуация вокруг Арцаха.

Касаясь вопроса «Арцахпресс», почему арцахская делегация не участвовала во встрече, Аванесян сообщил, что члены арцахской делегации в Ереване продолжат встречи с политическими деятелями РА в рамках ранее объявленной повестки дня.

«Общественности будет предоставлена ​​надлежащая информация о результатах», — добавил он.