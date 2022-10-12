РФ намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин 13-14 октября посетит Казахстан, где примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также в саммите СНГ. Ожидается, что на полях президент проведет ряд встреч. По словам Ушакова, Путин проведет на полях переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы будем предлагать провести очередной саммит в трехстороннем формате с участием лидеров России, Азербайджана и Армении и надеемся, что в самое ближайшее время нам удастся согласовать сроки его проведения», — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что Россия активно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией, при этом в Москве считают, что «ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, достигнутых при активном участии российского президента».

«Мы, конечно, видим, что в эту работу (по нормализации отношений Армении и Азербайджана — ред.) пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, ЕС и США. Но они в основном используют наши наработки и, конечно, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем активном участии», — добавил Ушаков.