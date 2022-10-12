Евросоюз принял решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — сказал Мирзоян.

«Меня только что информировали, что, кажется, у Евросоюза есть уже решение отправить такую fact-finding mission (миссию по установлению фактов — прим. ред.)», — добавил он.