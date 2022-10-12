Есть много вопросов, по которым Ереван хочет услышать четкую позицию Москвы.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Астане.

«Мы всецело привержены трем трёхсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента (Владимира) Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном. Параллельно этому мы видим, что азербайджанский аппетит только растет, речь идёт не только о Нагорном Карабахе, хотя там проблемы не решены, но и суверенных территориях Республики Армения. Армения, как вы сказали, стратегический партнёр России, — ожидает четкой позиции Российской Федерации», — сказал глава МИД Армении.

Арарат Мирзоян отметил, что этот вопрос обсуждался на сессии Совета безопасности ООН, и там некоторые страны, с которыми нет длительной истории дружбы и стратегического партнёрства, выступили с заявлениями, которые более объективно и четко отражают ситуацию, которая сложилась на армяно-азербайджанской границе.

«События проходят интенсивно, переговоры проходят в интенсивном режиме. Есть очень много сторон, которые предлагают свои посреднические усилия, подходы, площадки. Нам очень важно знать по этим вопросам позицию России, мы хотим чувствовать спину России и двигаться дальше по нормализации армяно-азербайджанских отношений в духе трёхсторонних договоренностей, мы к этому готовы», — подчеркнул Мирзоян.