Пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян представила некоторые подробности визита президента Республики Арцах Араика Арутюняна в Ереван.

Как сообщает Арменпресс, она отметила, что 12 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, в ходе которого была обсуждена сложившаяся ситуация.

Касаясь вопроса о том, почему арцахская делегация не участвовала во встрече, Аванесян сообщила, что члены арцахской делегации в Ереване продолжат встречи с политическими деятелями Армении в рамках запланированной повестки дня.

«Общественности надлежащим образом будет предоставлена информация о результатах», — добавила она.